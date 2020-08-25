شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: من يتبع القرآن ضمن السعادة والحياة المنضبطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن «القرآن هو الذي ضبط كافة أمور الإنسان في الحياة، وكفيل أن يضمن السعادة لمن يتبعه»، مستشهدا بقول الله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «فالقران ضبط صوتك فيقول (واغضض من صوتك)، ومشيك فقال: (ولا تمشِ في الأرض مرحاً)، والقران ضبط النظرة، في قوله (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ)، وأيضا القرآن ضبط السمع في قوله (ولا تجسسوا)، وضبط كلامك في قوله (وقولوا للناس حسنى)».