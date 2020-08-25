شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمي: القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأدرن دعمت الأمن المائي للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القمة المصرية الأردنية العراقية هي الثالثة وتأتي في توقيت له دلالته، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ان تكون القمة دورية حسب تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تم إنشاء سكرتارية تنفيذية ويعنى أن تستضيف كل دولة القمة عام واحد على أن تكون الأردن في البداية.

ولفت إلى أن إقامة القمة في الأردن القريبة من الحدود الفلسطينية يبعث رسالة واضحة، وتم الحديث عن الرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات الدينية في فلسطين.

واردف: «نحن أمام تكتل عربي مهم في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن القمة دعمت الأمن المائي لمصر لكونه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن القمة أكدت على دعم العراق وتعزيز العمل العربي المشترك.

Advertisements