شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» ترد على استغاثة «يتيم الإسماعيلية»: «عنده 19 سنة وعايز يقعد مع الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل استغاثة أسامة سعد الشهير بـ«يتيم الإسماعيلية»، موضحًا أن «أسامة واحد من ولادنا وأعرفه منذ 3 أعوام وعارف قصته ومشاكله».

اضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن «أسامة بلغ من العمر 19 عاما وهذا يعني أنه بلغ سن الخروج من دور رعاية الأيتام التي يسعى للعودة لها مجددا وسط الأطفال بالمخالفة للقانون».

ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت له شقة في الإسكندرية بناء على رغبته كما تم توفير فرصة عمل له في مصنع ألبان بناء على رغبته أيضا.

وأكد «العقبي» أن أسامة سعد عانى من مشاكل مع زملائه منذ 2015، وتم إلحاقه بمركز تأهيل نفسي في بني سويف ولم يكن منتظما في الدراسة بالشكل الكافي.

وأوضح أن أسامة تم نقله بين اكثر من دور أيتام بناء على رغبته ومرحلته العمرية في كل وقت، مؤكدا أن عقد الإيجار للشقة التي تم تسليمها لها خاص بأسامة ومسجل باسمه حتى الآن.

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