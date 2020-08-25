شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب»: التأمين الصحي الشامل أهم إنجازات البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن من أهم إنجازات اللجنة في مجلس النواب الحالي هو قانون التأمين الصحي الشامل الذي ما كان ليصدر لولا القيادة السياسية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من القوانين المهمة التي صدرت تلك المرتبطة بهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء المواحد.

ولفت إلى أن أن قانون التجارب السريرية الذي صدر بالأمس يعد من أهم القوانين التي صدرت في مجلس النواب ونتباهى به لجنة الصحة بالبرلمان، وكذلك قانون الطب النفسي الذي يتماشى مع الاتفاقيات وحقوق الإنسان.

واشار إلى أن قانون المسئولية الطبية وحقوق المرضى تم تأجيله إلى البرلمان المقبل.