شكرا لقرائتكم خبر عن السر في «الميكروويف».. «الكهرباء» توجه نصائح لربات البيوت لخفض الفاتورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ربات البيوت، بالاعتماد على الميكروويف في تسخين الأطعمة بالمنازل بدﻻ من الاعتماد على الفرن الكهربائي، وذلك لمساعدة ربات المنازل في خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

وأشار الجهاز في بيان، الثلاثاء، إلى أن تقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين، سحب الجهاز من الوات وعدد ساعات تشغيل الجهاز، فإن هناك مميزات عديدة للميكرويف تساعدك في خفض قيمة الفاتورة وهي كالاتي:

1- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات وحتى 1700 وات أي انه يسحب من 1 كيلو وات وحتى 1.7 كيلو وات، وهي قدرة سحب متوسطة بين الاجهزة، فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائية، ولا هي قليلة السحب.

2- يتميز الميكروويف ان فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين فيه يتم بسرعة، ما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة، وسيكون السحب والاستهلاك من الكهرباء قليلا.