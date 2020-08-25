شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: البرلمان انحاز للمواطن المصري في كل القوانين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المجلس استطاع خدمة الوطن على مدار 5 سنوات وكان المجلس معاونا للرئيس عبدالفتاح السيسي في عملية التنمية الشاملة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المجلس عمل بضمير وطني وانحاز دائما للمواطن المصري في كل القوانين.

وتابع أنه لأول مرة في التاريخ يتواجد معارض في هيئة المكتب حيث انني توليت منصب الوكيل وهو ما يعكس حالة الديمقراطية في المجلس والمعارضة كانت من أجل مصلحة الوطن فقط.

وأشار إلى أن الحصانة لن تنتهي لنواب المجلس الحالي بانتهاء دور الانعقاد أمس ولكن تنتهي يوم 9 يناير 2021 بحسب النص الدستوري الصريح.

وأكد أن مجلس الشيوخ المقبل سيساعد في انجاز القوانين ودراستها جيدا بما سيخفف الحمل على مجلس النواب .

Advertisements