شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد من «الخارجية» بشأن مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الإقليمي بينهم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نائب الوزير، الثلاثاء، مع سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.
وثمن نائب وزير الخارجية دور جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد في رعاية هذه المفاوضات، معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن هذا الاتفاق.
ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية على إطلاع الأشقاء الأفارقة على تطورات المفاوضات الجارية حول سد النهضة.
وكان نائب وزير الخارجية استقبل في الإطار ذاته، الاثنين، السفراء الأوروبيين المعتمدين في القاهرة.
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