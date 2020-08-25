شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تكرم النواب ووكلاء الكليات على جهودهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتور نظمى عبدالحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على الجهود التي بذلوها في خدمة الجامعة طيلة فترة توليهم مناصبهم كنواب لرئيس جامعة عين شمس وحتى بلوغهم السن القانونى وذلك خلال انعقاد جلسة مجلس شؤون التعليم والطلاب.

وخلال كلمته، وجه الدكتور عبدالناصر سنجاب الشكر للاستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على التكريم وكذلك لادارة الجامعة الحالية برئاسة أ.د.محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وإدارة الجامعة السابقة برئاسة الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الأسبق نظرًا للجهود التي بذلوها من أجل الوصول بالجامعة لتصبح في مصاف الجامعات المتقدمة.

وأعرب الدكتور نظمى عبدالحميد عن خالص تقديره لقطاع التعليم والطلاب برئاسة ا.د عبدالفتاح سعود على التكريم، مؤكدا أن ما وصلت إليه جامعة عين شمس من تقدم خلال المرحلة السابقة والحالية هو نتاج لمجهود مجموعة كبيرة من الأساتذة والقيادات والتى حرصت على بذل أقصى ما لديها من جهد للارتقاء بالجامعة لتصبح دائما في المقدمة.

وشهد مجلس شؤون التعليم والطلاب تكرم الدكتور عبدالفتاح سعود لكل من ا.د محمد عبدالفتاح وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب وا.د عصام الصحار وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب وا.د هيام الزاهد وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب نظرا لجهودهم طيلة فترة توليهم لمنصبهم وحتى بلوغهم للسن القانونية.