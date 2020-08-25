شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يرافق أمين عام «السياحة العالمية» في زيارة لأهرامات الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الثلاثاء، زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في ختام زيارة الأمين العام للمنظمة لمصر والتى استمرت ثلاثة أيام، على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان، تضمنت الجولة زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وتمثال أبي الهول، ومنطقة البانوراما، وخلال الجولة استمع بولوليكاشفيلي إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية وبناء الأهرامات.

وأبدى أمين المنظمة إعجابه وانبهاره بالحضارة والتاريخ المصري القديم، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية أثناء التجول مع الوزير.