شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن، مركز التدريب والتشغيل المهني بمنطقة غيط العنب، والتابع لقيادة المنطقة الشمالية، والذي تديره جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

جاء ذلك خلال الجولة التي تجريها الوزيرة للاسكندرية، الثلاثاء، ورافقها خلالها اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية.

صور- وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بالإسكندرية

صور- وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بالإسكندرية

صور- وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بالإسكندرية

وأعربت «القباج» عن سعادتها الشديدة لزيارة المركز، وقالت: «المركز هو مؤسسة غير هادفة للربح تقوم على خدمات توظيف للباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتوفير تدريب عالي الجودة في المهارات ذات الصلة بالصناعة للعمال والباحثين عن العمل، وسد الفجوة بين احتياجات العمل والعمالة الماهرة؛ ليسهم بدوره في نمو ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي».

صور- وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بالإسكندرية

صور- وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بالإسكندرية

صور- وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بالإسكندرية

وأضافت وزيرة التضامن أن المركز يضم ٤ مراكز داخلية؛ مركز التدريب ويقوم على تنمية وتطوير المهارات طبقا لمتطلبات سوق العمل، ومركز التوظيف ويوفر احتياجات السوق من العمالة الفنية المدربة، ومركز خدمات الصيانة المنزلية ويقوم على التسويق لخريجي مركز التدريب والتشغيل المهني، ومركز ورش العمل الصناعية ويهتم برعاية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

صور- وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بالإسكندرية

ولفتت «القباج» إلى أن المركز يقدم برامج تدريبية متخصصة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، تعمل على التعاقد مع الشركات بهدف رفع مهارات العاملين، كما يقدم برامج تدريبية تتراوح بين شهرين إلى ٣ أشهر مقابل رسوم، وتتضمن برامج: اللحام (كهرباء- أرجون ' قصدير- أنابيب- أوكسي- استلين- CO2، وبرامج تدريب ميكانيكا، وكهرباء سيارات، والنجارة، والتركيبات الكهربية، وبرامج الملابس الجاهزة، وفنون الفندقة والطهي، وبرامج الصحة والسلامة المهنية.

وتفقدت «القباج» الورش الخاصة بالمركز، وتحدثت مع المستفيدين من الورش والمتدربين.

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وعلى هامش الجولة أجتمعت «القباج» مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، واستمعت إلى عرض تفصيلي عن تاريخ الجمعية ومشروعاتها رؤيتها وأهدافها خلال الفترة المقبلة. فيما اهدتها الجمعية درعها الخاص.