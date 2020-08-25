شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحي في بني سويف لتفقد العمل في إدارات الفرع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور حسن محمود محمد سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، جولة مفاجئة لإدارات الفرع لمتابعة سير العمل بانتظام، وكذلك اللجنة الطبية العامة،للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم.

وتأتي الزيارة -بحسب بيان الثلاثاء- ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحي بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة، في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفد 19«فيروس كورونا».

وتفقد الخدمات الطبية وكذلك غرف الكشف والصيدليات والمعامل والأشعة بعيادة السلام يرافقه الدكتور محمود جابر، مدير عيادة السلام، للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى وشدد على حسن معاملة المرضى.

وقال مدير فرع التامين إن الجولة جاءت للتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة وعدم وجود تكدس، مشددًا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التطهير لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين.

وتفقد مركز الأورام بتواجد الدكتور ياسر قطب أخصائى جراحة الأورام بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف ،والدكتور أحمد حسن مدرس علاج الاورام بكلية الطب جامعة بنى سويفوأشار مدير عام الفرع إلى ان بمتابعة الخدمة باللجنة الطبية العامة وقت المرور تبين أن عدد كشف دخول خدمة ٤٢ وأجازات مرضى ٦٠ وعجز ٤ وتقارير حاله ٤ وتأهيل مهني ١ ومحكمة ١٧، ومتابعة الخدمة بعيادة السلام تبين عدد الممارس ٤٦ والجلدية ٩ والباطنة ٤٢ والمسالك ٢٤ والسمعيات ٦٥ والغدة ٣٢ وأمراض الدم ٦ وعظام ١٨ وإصابة عمل ٦ ومعمل ٤٠ ومتابعة الخدمة بلجنة الأورام تبين عدد ٥٠ كشف ومتابعة و٢٠ علاج كيماوي.

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