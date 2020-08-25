شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تنظم حفل تأبين عبد العظيم المغربى بمقر النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت النقابة العامة للمحامين، برئاسة رجائى عطية، مراسم عزاء للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لدولة المقر، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

شارك فى مراسم العزاء، رجائى عطية نقيب المحامين وحسين الجمال الأمين العام للنقابة وأسامة سالمان وفاطمة الزهراء وسيد عبد الغنى وصلاح سليمان ومجدى سخى من أعضاء مجلس النقابة العامة، وخالد راشد نقيب محامى المنوفية .

و قال سيد عبد الغنى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن الراحل عبد العظيم المغربى يعد واحدا من شيوخ مهنة المحاماة وقيادات المحاماة، مضيفا أن الراحل لم يكن مجرد محامى ولكنه اختار الطريق الصعب أن يجمع بين عمله ودوره الوطنى وأنه شغل فى فترة من الفترات أمين عام اتحاد العمال العرب.

وأضاف سيد عبد الغنى خلال كلمه له، أن عبد العظيم المغربى يعد الأمين العام الوحيد المصرى لاتحاد المحامين العرب عام ٢٠١٤_٢٠١٥ وأنه كانت له أيادى بيضاء فى فترة عصيبة، مؤكدا أن المغربى شغل موقع الأمين العام المساعد لدولة المقر بالاتحاد أكثر من 5 دورات وأنه واحدا من القيادات العربية التى قادت الهيئات الشعبية بكل تنظيماتها وأنه كان عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومى العربى والإسلامى وأنه كان عضوا بمجلس النواب .

وأشار رجائى عطية نقيب المحامين إلى أنه اشترك سويا مع الراحل عبد العظيم المغربى فى معشقتهم المحاماة، متابعا :" وعلى مدار سنوات طويلة عرفته بدى فيها عبد العظيم المغربى هرما راسخا، عبد العظيم المغربى المناضل الوطنى القومى الذى لم ينكس راية النضال فى أى لحظة من اللحظات هو عظيم من عظماء العروبة وعظيم من عظماء مصر، عهدت فيه الوفاء التام واستقامة السلوك والصفحات البيضاء التى لم يدنسها خطأ واحد، سأبقى حزينا لفراقه ".

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وأوضح رجائى عطية خلال كلمة له أنه نعى الراحل يوم وفاته ودعا إلى هذا التأبين من أسبوع وأعلن أن التأبين سوف يكون فى بيته بنقابة المحامين، مضيفا :" أحمد للأخوة الفلسطينين أنهم شرفونا اليوم وأن تعبيرهم يأتى فى إطار ما عاش عبد العظيم المغربى من أجله والوحدة القومية، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلحقه بالصالحين والأبرار وأن ينزل السكينة والصبر على أهله وأحبابه ".

وكان عبد العظيم المغربى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، قد توفى السبت الماضى، ونعى عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة واتحاد المحامين العرب الراحل، مؤكدين أن الراحل كان علما من أعلام المحاماة والعمل النقابى العربى.















