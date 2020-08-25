شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة إعلام توضح كيفية صناعة الكذب عبر قناة الجزيرة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة القطرية دائمًا ما تناقش المواضيع بشكل يفتقد الموضوعية والمعلومة.

وأضافت عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن دائمًا ما يكون مصدر المعلومات لقناة الجزيرة الكاذبة هى صور من مواقع التواصل الاجتماعي وتحاول من خلالها تزوير وتشويه الحقائق.

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن قناة الجزيرة الإرهابية تقدم يوميا سلسلة من الأكاذيب من الفيدوهات المفبركة والبعيدة عن الصحة، ودائما ما تنقل الصورة بشكل ناقص دون التأكد من الحقائق.

وأشارت عبد المجيد، إلى أن الإنجازات القومية على الأرض رد بالغ على أوهام الجزيرة وإخواتها.

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وما زالت قناة الجزيرة القطرية وأشقاؤها من قنوات الاخوان في تركيا تنتهج نفس السياسية الفاشلة التي تتخذها منذ الاطاحة بتنظيم الاخوان في مصر منذ ثورة 30 يونيو، وهو التلاعب بحقيقة الأحداث بفيديوهات مجتزأة عن سياقها في مصر، فتنتهج قناة الجزيرة وأخواتها سياسة اجتزاء الفيديوهات من مضمونها ومحاولة تضليل متابعيها في مصر والعالم العربي بأنها حقيقة، ليفتضح أمرها فيما بعد بالقليل من البحث والتتبع لحقيقة الفيديوهات ليتبين أنها واقعة مختلفة تمامًا.