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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد إجتماع مفوضية الاتحاد الافريقي لمواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماع الإتحاد الإفريقي مع وزراء الرياضة بالدول الاعضاء، وذلك لمناقشة افضل السبل في مجال الرياضة لمواجهة جائحة كورونا، بمشاركة السيد الوزير سيد علي الخالدي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة الأفارقة، والأستاذة أميرة الفاضل رئيس المفوضية الافريقية للشئون الاجتماعية وعدد من الوزراء الافارقة ، و دار الاجتماع حول الدور الذي تقوم به الدول لمواجهة فيروس كورونا، بالاضافة الي الخطط المستقبلية وكيفية مواجهة الفيروس.
من ناحية أخرى ، زار وزير الشباب والرياضة مؤمن زكريا نجم الأهلى -صباح اليوم الثلاثاء- بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.
جانب من الاجتماع
الاجتماع
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