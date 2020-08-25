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وزير الرياضة يشهد إجتماع مفوضية الاتحاد الافريقي لمواجهة "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماع الإتحاد الإفريقي مع وزراء الرياضة بالدول الاعضاء، وذلك لمناقشة افضل السبل في مجال الرياضة لمواجهة جائحة كورونا، بمشاركة السيد الوزير سيد علي الخالدي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة الأفارقة، والأستاذة أميرة الفاضل رئيس المفوضية الافريقية للشئون الاجتماعية وعدد من الوزراء الافارقة ، و دار الاجتماع حول الدور الذي تقوم به الدول لمواجهة فيروس كورونا، بالاضافة الي الخطط المستقبلية وكيفية مواجهة الفيروس.

 

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وأكد الدكتور اشرف صبحي في كلمته ان وزارة الشباب والرياضة تقوم بالتنسيق بصفة دائمة مع اللجنة الطبيه واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لمواجهة مخاطر الفيروس، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة قامت باصدار عدة اكواد لعودة النشاط الرياضي بالتدريج في مختلف اللعبات بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية المصرية واللجنة الطبية مشدداً علي اهمية التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة والتفتيش المستمر والدائم علي المنشآت الشبابية والرياضية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الفيروس.

 

من ناحية أخرى ، زار وزير الشباب والرياضة مؤمن زكريا نجم الأهلى -صباح اليوم الثلاثاء- بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

الاجتماع
الاجتماع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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