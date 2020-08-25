شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعلن تلقى المحافظة 10 آلاف و530 طلب تصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة.

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وتطرق اللواء خالد عبد العال إلى مشروع إنشاء المجزر نصف الآلى بتكلفة 110 ملايين جنيه، موضحا أنه تم إنشاء محطة معالجة وخط طرد، كما تم تجهيز المجزر من خلال فرش العنابر داخليا، وجار التشغيل التجريبى له بمعرفة الطب البيطرى، وكلف مدبولى بالعمل على سرعة تشغيل المجزر، مع ضرورة الحفاظ على الاستثمارات التى تم إنفاقها به.

كما استعرض محافظ القاهرة موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث أشار إلى أن المحافظة استقبلت حتى الأن 10530 طلب تصالح، فيما بلغت جملة العوائد من رسوم الجدية ومقابل التصالح 295.856 مليون جنيه، وبلغ عدد الطلبات التى تقدمت للتقنين 1834 طلبا.