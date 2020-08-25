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رحلة هروب مدمن انتهت بجثته أمام مسجد في البدرشين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على جثة شاب بالطريق بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، فجر الثلاثاء.

وتبين بالفحص أن الجثة لشاب في الشعرينات من العمر يدى "ك.ر." مقمي مركز أبو النمرس، يرتدي ملابسه كاملة وبحوزته متعلقاته الشخصية، وتبين أنه كان يعالج داخل إحدى مصحات علاج الإدمان.

وجاء في تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن المتوفى غادر المصحة خلسة حتى عثر على جثته بالقرب من مسجد بمنطقة "المثلث".

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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