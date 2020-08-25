للصيانة.. قطع المياه ببعض مناطق القاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (النرجس " فيلات،عمارات، خدمات" - المستثمرين الجنوبيه - المستثمرين الشماليه – الجامعة الأمريكية – منطقة اللوتس - الامتداد الشرقي لمنطقة اللوتس – القطاع الثالث والرابع مركز خدمات المدينة) لمدة 12 ساعة.
وأضاف رئيس الجهاز في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظراً لأعمال صيانة برافع مياه الشرب رقم 1 (سامى سعد)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ8 مساء غدٍ الأربعاء، وحتى الساعة الـ8 من صباح بعد غدٍ الخميس.
وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً تواجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة لسد احتياجات المواطنين وفى حال طلبها يتم الاتصال على رقم 02 - 27580674، أو الخط الساخن 15100.
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