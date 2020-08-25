محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: قررت محافظة القاهرة فتح جميع الحدائق المتميزة والمتخصصة أمام الزائرين اعتبارا من غد الأربعاء. وشددت المحافظة على الالتزام التام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستمرار أعمال التعقيم والتطهير. كما تم التنبيه بعدم استقبال أكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، بالإضافة إلى إلزام الزوار بارتداء الكمامات والكشف عليهم من خلال كواشف الحرارة لقياس درجة الحرارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. فتح جميع الحدائق بالقاهرة بإجراءات احترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.