أخبار مصر | توجيه صارم من رئيس الوزراء بشأن العقارات التي تم تحويلها لمخازن بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر توجيه صارم من رئيس الوزراء بشأن العقارات التي تم تحويلها لمخازن بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحصر كافة العقارات بمنطقة وسط القاهرة، التي تم تحويلها إلى مخازن للتعامل معها طبقا للقانون على الفور مع ضرورة التأكد من سلامتها الإنشائية بعد حادث انهيار إحدى العمارات بالمنطقة، خاصة أن استعمال هذه الوحدات للأغراض السكنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة، وشدد رئيس الوزراء ، على سرعة تسكين الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لسكان المناطق العشوائية بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة سرعة البدء في تطوير أراضي المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من إزالتها بالقاهرة، وتوفير مبلغ 600 مليون جنيه للبدء في مشروعات التطوير التي سيتم تنفيذها بهذه المناطق سواء كانت مشروعات خدمية أو تنموية.

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من جهته، أكد محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، وسيتم البدء على الفور في المرور على كافة العمارات بمنطقة وسط القاهرة وسرعة التعامل مع من قاموا بتحويلها من سكني إلى مخازن وخلافه.

وةاستعرض المحافظ، موقف تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 7 مشروعات على مساحة 145 فدانا هي: الأسمرات ( ثلاثة مشروعات) وأهالينا 1، والمحروسة (1و2) وروضة السيدة 1 بواقع 25049 وحدة سكنية، فيما يجري تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي 15569 وحدة سكنية، هي مشروعات: أرض الخيالة، ومؤسسة معا المرحلة الأولى والثانية، ومصنع 18 الحربي وأهالينا2 والمنيل القديم.