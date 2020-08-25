أخبار مصر | الشباب والرياضة: نشر ثقافة التنمية للوافدات السوريات ضمن برنامج المساحات الآمنة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة: نشر ثقافة التنمية للوافدات السوريات ضمن برنامج المساحات الآمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب دورة تدريبية في مجال الحرف اليدوية "الكروشية" ضمن برنامج "المساحات الآمنة" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA.

وأقيمت الدورة التدريبية بمركز شباب الزهور بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بمشاركة 25 فتاة من الوافدات السوريات والمصريات.

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كما نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب نفذت جلسة تدريبية للوافدات السوريات والمصريات بمركز شباب العبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية ضمن نفس البرنامج.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة على مستوى الجمهورية لأشقائنا العرب الوافدات من أجل نشر آفاق التنمية في كافة المجالات، مبينًا أن البرنامج يأتي لتشغيل 8 مساحات آمنة داخل مراكز الشباب في خمس محافظات وهي "الشرقية، القليوبية، دمياط، اسوان، الجيزة، ليبلغ عدد المستفيدات من البرنامج 4694 من الوافدات السوريات والأرفاقة والمصريات حتى الآن.

وفى سياق أخر، نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة أجيال أولى الجلسات الحرفية لتعليم صناعة الحلى ضمن مبادرة "كافية مشواري" وذلك بمشاركة مستفيدي برنامج " مشواري وأعضاء مبادرة"شباب يدير شباب"بمركز شباب ناصر بمشاركة 25 شاب وفتاة في المرحلة العمرية من 18 -25 عامًا.