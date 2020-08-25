أخبار مصر | وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، في ثاني محطاتها خلال جولتها الحالية بمحافظة الإسكندرية، برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مركز التدريب والتشغيل المهني بمنطقة غيط العنب، والتابع لقيادة المنطقة الشمالية، والذي تديره جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأعربت القباج عن سعادتها الشديدة لزيارة المركز، مضيفة أن المركز هو مؤسسة غير هادفة للربح تقوم على خدمات توظيف للباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتوفير تدريب عالي الجودة في المهارات ذات الصلة بالصناعة للعمال والباحثين عن العمل، وسد الفجوة بين احتياجات العمل والعمالة الماهرة؛ ليسهم بدوره في نمو ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي.

وأضافت القباج أن المركز يضم ٤ مراكز داخلية؛ مركز التدريب ويقوم على تنمية وتطوير المهارات طبقا لمتطلبات سوق العمل، ومركز التوظيف ويوفر احتياجات السوق من العمالة الفنية المدربة، ومركز خدمات الصيانة المنزلية ويقوم على التسويق لخريجي مركز التدريب والتشغيل المهني، ومركز ورش العمل الصناعية ويهتم برعاية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ولفتت القباج إلى أن المركز يقدم برامج تدريبية متخصصة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، تعمل على التعاقد مع الشركات بهدف رفع مهارات العاملين، كما يقدم برامج تدريبية تتراوح بين شهرين إلى ٣ أشهر مقابل رسوم، وتتضمن برامج: اللحام (كهرباء - أرجون ' قصدير - أنابيب - أوكسي - استلين - CO2، وبرامج تدريب ميكانيكا، وكهرباء سيارات، والنجارة، والتركيبات الكهربية، وبرامج الملابس الجاهزة، وفنون الفندقة والطهي، وبرامج الصحة والسلامة المهنية.

وتفقدت القباج الورش الخاصة بالمركز، وتحدثت مع المستفيدين من الورش والمتدربين.

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وعلى هامش الجولة اجتمعت القباج مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، واستمعت إلى عرض تفصيلي عن تاريخ الجمعية ومشروعاتها رؤيتها وأهدافها خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجولة أهدت الجمعية درعها الخاص لوزيرة التضامن الإجتماعي.

هذا وتفتتح اليوم معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الإسكندرية والذي يقام على مساحة 450 متر في الشاطبي – الازاريطة في ارض كوته بجوار مكتبة الاسكندرية.

ويشارك في المعرض 6 محافظات هي القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد40 عارضًا وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والاكسسوار واعمال الرسم على الخشب وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب بالإضافة الى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 سبتمبر 2020 كما يفتح ابوابه استقبال الجمهور اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 مساءً وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار.

كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.