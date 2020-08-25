أخبار مصر | تعليمات مشددة من وزير السياحة لأصحاب الجمال بالهرم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليمات مشددة من وزير السياحة لأصحاب الجمال بالهرم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع عدد من أصحاب الجمال في منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم.

جاء ذلك في أثناء جولة الوزير التفقدية للمنطقة والتي رافقه فيها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

والتقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية حوار الوزير مع أصحاب الجمال حيث كان له عدة توجيهات حول الإجراءات الاحترازية.

في البداية قال الوزير، "الفترة السابقة كانت في غاية الصعوبة عليكم، وعندما تعود الحركة في 1 سبتمبر يجب أن نعامل الضيوف بشكل لائق"، متابعا: "نريد أن يكون مظهرنا متحضر، ووجه عدة توجيهات في حضور مسؤولي شرطة السياحة أولها وجوب ارتداء الكمامات وممنوع 2 ركاب على جمل واحد، والحنطور 2 ركاب فقط، والليموزين 2 ركاب فقط، والأتوبيس حمولة 50‎%‎ فقط، وأكد أن شرطة السياحة حريصة علي متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية تمامًا".

ومن ناحيته تمنى زوراب بولوكوتشيفيلي الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية بسرعة زوال الأزمة وعودة الأمور لطبيعتها.

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في سياق آخر، أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار جهازية عدد من المتاحف للافتتاح كما كشف عن إرجاء موكب المومياوات الملكية وهو نفس ما نصح بن زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

وأوضح العناني أن متحف المركبات الملكية جاهز للافتتاح في سبتمبر ومتحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ في أكتوبر.

وأضاف أن المتحف القرمي للحضارة حاهز لاستقبال المومياوات الملكية، ولكن موقف نقل المومياوات في هذه الظروف سيضعف من تأثيره السياحي، فهو مؤجل حتى تستقر الأمور.

ومن ناحيته نصح زوراب بولوكيتشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بتأجيل موكب المومياوات الملكية لحين انتهاء كورونا، كي تستطيع شخصيات عاليمة الحضور، حيث أنه يريد حضور هذا الحدث العالمي.