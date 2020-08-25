أخبار مصر | التضامن: بدء تنفيذ الدورة الثانية من تدريب التربية الأسرية الإيجابية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: بدء تنفيذ الدورة الثانية من تدريب التربية الأسرية الإيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة نيفين القباج، في تنفيذ الدورة الثانية من تدريب التربية الأسرية الإيجابية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعى ويهدف التدريب إلى تقديم الأساليب التربوية الحديثة والإيجابية التى تبعد تماما عن العنف والتنمر.

كما يستهدف التدريب إعداد كوادر من الاخصائيين الإجتماعيين والعاملين بالجمعيات الأهلية لنقل محتوى التربية الأسرية الإيجابية إلى الأسر المستفيدة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعى ومن ضمنها الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

وتوجه هذه الدورة إلى الرائدات الريفيات ومسئولي المرأة بمحافظة الشرقية بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة.

جدير بالذكر أن التدريب يتم فى إطار اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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