أخبار مصر | المحامين تشكل لجنة للإعداد لانتخابات النقابات الفرعية وجمعيات الدمج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المحامين تشكل لجنة للإعداد لانتخابات النقابات الفرعية وجمعيات الدمج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتشكيل اللجنة المختصة بالإعداد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية والجمعيات العمومية للدمج، وذلك بعد الإطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته.

وأكد عطية على موافقة مجلس النقابة العامة بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 19/8/2020 بإجراء انتخابات النقابات الفرعية – والدعوة لعقد جمعية عمومية لدمج النقابات الإسكندرية، والشرقية، وأسيوط، وتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لعقد جمعيات الدمج وإجراء الانتخابات.

وقرر المجلس الأتي:

أولًا: تشكيل لجنة رئيسية بالنقابة العامة للمحامين للإعداد لإجراء الانتخابات الخاصة بالنقابات الفرعية، وكذا عقد الجمعيات العمومية المتعلقة بالدمج من السادة الأساتذة وهم (مجدي سخي رئيسًا للجنة، حسين الجمال مقررًا للجنة، صلاح سليمان أمينًا للجنة، فاطمة الزهراء عضو، عبد المجيد هارون عضو، عبد الحفيظ الروبي عضو محمد نجيب عضو)، وتكون مهمة اللجنة، الإعداد والتجهيز لإجراء عملية الانتخاب والدمج بدءً من الإعلان، وتحديد المواعيد، وضبط الجداول، وتحديد اللجان، وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأيضًا حصر وتحديد الجزئيات بكل محكمة ابتدائية لتحديد عدد أعضاء المجلس.

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ثانيًا: للجنة أو لرئيسها الاستعانة بموظفين النقابة العامة أو الفرعية من ذوي الخبرة في هذا المجال، وندبهم للعمل والتفرغ له، وتقرير صرف البدل المناسب لهم عن ذلك العمل وفقًا للمتبع.

ثالثًا: تختص اللجنة بالاتفاق مع أي من الجهات القضائية للإشراف على عملية إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج وإجراء العملية الانتخابية.

رابعًا: يكون للجنة أو رئيسها كافة الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وكل ما يخص إجراء الانتخابات وتجهيز المستندات اللازمة لتلك العملية.

خامسًا: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدروه وتبلغ جميع الإدارات.