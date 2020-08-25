مصر | هربان من المصحة.. العثور على جثة شاب في البدرشين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هربان من المصحة.. العثور على جثة شاب في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب ثلاثيني العمر، بقريه العزيزية، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة شاب أمام مسجد الشيخ فضل أثناء دخولهم لصلاه الخليج 365.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين بقيادة الرائد محمد طبليه رئيس المباحث ومعاونيه النقيب محمد هريش والنقيب أحمد فايز، لمعاينة الجثة وموقع العثور عليها، وعثر بحوزته على متعلقاته الشخصية.

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وكشفت تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة أن المتوفي يدعى "كرم. ر"، شاب في العقد الثالث من العمر، مقيم بقريه أبو النمرس وهارب من إحدي المصحات الخاصة للادمان بطريق المريوطية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا يوجد اي شبهة جنائية في وفاته.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.