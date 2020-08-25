مصر | نشرة حوادث الخليج 365: ضبط جزار قتل زوجته وحبس 5 فتيات ليل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: ضبط جزار قتل زوجته وحبس 5 فتيات ليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

كلمة القاضي قبل النطق بالحكم على رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان

وجه المستشار محمد السعيد الشربينى كلمة قبل النطق بالحكم المشدد على بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، قائلا: "بسم الله الذي خلق الوجود فأحكمه، ووهب الإنسان عقلا فعلمه وفهمه، وبسط الأرض للخلائق كل يبتغي مطلبه، وأنشئ بحكمته وقدرته ميزان لا تجهل الأناسي من ذلك مقصده ميزان عدل بين يدي عزته يوم القيامة لا تخفي عنه خافية وميزان صدق في الدنيا". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بمقابل مادي.. حبس 5 فتيات ليل بتهمة ممارسة الرزيلة بالشيخ زايد

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 5 فتيات ليل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لممارسة الرزيلة بمنطقة الشيخ زايد. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

طعن قضائي على تأخير تعديل قانون الأحوال الشخصية

أقام علاء مصطفى، المحامي بالنقض، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم عدم الاختصاص الولائي في الدعوي رقم ٣٨٤٦ لسنة ٧٤ ق بمجلس الدولة دائرة منازعات الحقوق والحريات العامة والتي حكم فيها بعدم الاختصاص الولائي بالدعوي والتي كانت مقامة ضد مجلس النواب وشيخ الأزهر لعدم مناقشتهم اصدار قانون موحد للأحوال الشخصية رغم مطالب الصالح العام وضرورة إصداره. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط جزار لقتله زوجته وتقطعيها لأشلاء بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "جزار" لإتهامه بقتل زوجته، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية من والد "الزوجة المشار إليها" بعثوره على أشلاء جثة كريمته بداخل ثلاجة "ديب فريزر" بالشقة سكنهاب بمحافظة الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين بـ "أحداث ميدان الشهداء

قضت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء". وذلك بالسجن المشدد لمدة 10سنوات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط شخص وبحوزته 15 كيلو "استروكس" بالجيزة