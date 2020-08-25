مصر | ننشر كلمة قاضي النطق بالحكم على المتهمين بأحداث ميدان الشهداء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر كلمة قاضي النطق بالحكم على المتهمين بأحداث ميدان الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة إلي المتهمين بأحداث ميدان الشهداء والذي أصدرت حكمها عليهم منذ قليل بالسجن المشدد 10 سنوات في إعادة محاكمتهم.

حيث خاطبت المحكمة المتهمين وهم ينتمون إلى جماعة الأخوان الإرهابية، قائلة: ولئن قامت ثورة 25 يناير ضد الفقر والظلم الذي كانت تعاني منه البلاد.. وليتها ما قامت فقد كان ذلك خيرا للبلاد من أن يتولي أمرها رجال من جماعتكم ونواب مثلكم طماعون مستبدون يسوقون البلاد إلى الهلاك.

وجاء فى الكلمة: يسألكم الله عن أبناء هذا المجتمع الذين انتزعتموهم خلسة من أهاليهم وقمت بتضليلهم بأفكار مسمومة وسلبتم عقولهم حتي ساروا أداة طوع أمركم، وسقتموهم إلى ميادين القتال ليقاتلوا أخوانهم المصريين قتالا لا شرف فيه، فلا أنت تركتموهم لأهاليهم يأنسون بهم في وحشتهم، ولا أنتم ذهبتم به في قتال شريف يدافعون عن دينهم ووطنهم بحق.

وتابعت: أسألكم في أي كتاب من كتب الله وفي أي عهد من عهود الأنبياء والمرسلين علمتم أن سفك الدماء عقاب الذين لا يؤمنون بإيمانكم ولا يدينون بدينكم من أي عالم من عوالم السماء أتيتم بهذه العقول التي تصور لكم أن الشعوب تساق إلي الإيمان سوقا وإن العقائد تسقي بالناس كما يسقي الماء، سفكتم من دماء المصريين ما شئتم وسلبتم من حقوقهم ما أردتم حتي لا يريد الناس إلا ما تجدون.

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كانت قد قضت منذ قليل الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء". وذلك بالسجن المشدد لمدة 10سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية ومحمد الجمل

كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.