شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة كفر الشيخ يعقد اجتماعه الشهري بحضور المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري، الثلاثاء، برئاسة الأستاذ الدكتورعبدالرازق دسوقي، وبحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبا رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس. واستهل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب بمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين والحضور. وصادق مجلس جامعة كفرالشيخ على محضر إجتماع مجلس الجامعة السابق ومحضر لجنة المختبرات والأجهزة العلمية وإجتماع لجنة المكتبات، كما ناقش الموضوعات العامة وشئون هيئة التدريس والدراسات العليا والبحوث والعلاقات العلمية والثقافية وشئون التعليم والطلاب كما ناقش مجلس جامعة كفرالشيخ أيضًا ضوابط الفصل الصيفي لجميع كليات الجامعة طبقا للائحة الداخلية لكل كلية. وأكد "دسوقي" أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على دعمه المستمر للجامعة. ووجه "دسوقي" الشكر للمحافظ على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقري متمنياً التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمعالي المحافظ لدعمه للجامعة. وقال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين: «يسعدني التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة»، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم ومشكلة كوبري عتريس بدسوق وعشوائيات محيط المسجد الإبراهيمي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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