شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعقد دورة تدريبية حول مواجهة العنف والتنمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ الدورة الثانية من تدريب التربية الأسرية الإيجابية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف تحت رعاية الوزيرة الدكتورة نيفين القباج.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يهدف التدريب إلى تقديم الأساليب التربوية الحديثة والإيجابية التي تبعد تماما عن العنف والتنمر، كما يستهدف التدريب إعداد كوادر من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالجمعيات الأهلية لنقل محتوى التربية الأسرية الإيجابية إلى الأسر المستفيدة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومن ضمنها الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

وتوجه هذه الدورة إلى الرائدات الريفيات ومسئولى المرأة بمحافظة الشرقية بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة.

ويتم التدريب في إطار اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.