شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينظم ورشة عمل عن قضايا الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عقد ورشة عمل تحت عنوان «الإعلام وقضايا الأمن القومي»، يحضرها خبراء ومتخصصون وإعلاميين يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل، ويديرها الإعلامي نشأت الديهي، وأعد المجلس ورقة عمل تتضمن محاور النقاش.

ومن المنتظر أن تصدر توصيات عن ورشة العمل بشأن قضايا الأمن القومي ووسائل تناولها في وسائل الإعلام وإيجاد التوازن الضروري بين حرية الإعلام والحفاظ على مصالح الدولة الوطنية.

واجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الثلاثاء، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لمناقشة عدد من الملفات.