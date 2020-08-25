شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يشكر جابر القرموطي على أغنية «بكرة هنعيش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بالأغنية التي أطلقها الصحفي جابر القرموطي على قناته الخاصه على «يوتيوب» بعنوان «بكرة هنعيش».

وذكر بيان للمجلس، الثلاثاء، أن الأغنية «تضمنت رسالة واضحة لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي بأسلوب فني راقي وبسيط وعبر عناصر عمل من الفتيات والأطفال، ومن خلال توظيف عالمي لنقل الرسالة الغنائية من خلال ترجمته للغة الإنجليزية، وأيضا الحرص على ترجمته بلغة الإشارة».

أضاف: «الأإنية سلطت العمل الضوء على ذوي الإعاقة فملحن العمل استاذ بكلية التربية الموسيقية من أصحاب الإعاقة البصرية، وصاحب العمل ترجمة للغة الإشارة لمراعاة أصحاب الإعاقة السمعية».

وتعتبر قضية التحرش الجنسي من القضايا التي يضعها المجلس على أولويات أعماله للقضاء عليها، وتؤكد لجنة الاعلام بالمجلس مساندتها لكل عمل إعلامي هادف ومحترم وجاد في سعيه لمساندة قضايا المرأة المصرية.

وتشيد لجنة إعلام المجلس القومى للمرأة بكافة عناصر العمل الفني الغنائي «بكره هنعيش»، وترحب بالتعاون المشترك مع الإعلامي جابر القرموطي في إطار خطة عمل لتفعيل رسالة القضاء على الظواهر المرفوضة والدخيلة على مجتمعنا المصري مثل التحرش والتنمر.

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