شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تزور مجمع الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم، محافظة الإسكندرية، واستقبلها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث تناول اللقاء كيفية التوسع في البرامج والمشروعات المشتركة بين المحافظة والوزارة.

وتفقدت القباج برفقة المحافظ مجمع الدفاع الاجتماعى الذى تم تطويره بالكامل وإعادة افتتاحه في أكتوبر عام 2017 فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، كما قامت الوزيرة بتفقد ورش الكهرباء والنجارة، وأدارت حوارًا مع الأبناء حول برامج تدريبهم والمنتجات التي صنعوها بأيديهم.

يشار إلى أن مجمع الدفاع يضم 5 مبانٍ تحتوى على مكتبة، ومسرح، ومدرسة، وورش للكهرباء لتدريب الأبناء، والقسم الاجتماعي والنفسي، وغرف الزيارات والرسم، والموسيقى، وصالة ألعاب، وغرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة عزل طبي، ومطعم ومطبخ ومغسلة وورشة نجارة، وورشة طباعة، وعيادة، مكتب مراقبة، وملعب كرة قدم، وحديقة ألعاب، وملعب كرة طائرة، ومسجد.

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