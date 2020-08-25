شكرا لقرائتكم خبر عن حق الرد.. هيئة الدواء تؤكد أنها لم تصدر بيانات حول تسجيل دواء جديد لعلاج السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الدواء المصرية، أنها لم تصدر أى تصريحات أو بيانات تتعلق بتسجيل دواء لعلاج الحالات المكتشف إصابتها مبكرا بسرطان المعدة والثدى، مطالبة بضرورة التنبيه على شركات الأدوية أن تتوخى الحذر والحيطة وعدم الزج بها فى مثل هذه الأمور، خاصة أن الإعلان عن الأدوية مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ويتطلب الحصول على موافقة من هيئة الدواء المصرية. وينشر ”الخليج 365”، رد هيئة الدواء المصرية، إعمالا لحق الرد، والتزاما منا تجاه القارئ، الذى نحرص على أن تكون كل المعلومات التى تصل إليه صحيحة ودقيقة.

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