شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تدعو ربات البيوت لاستخدام الميكروويف فى تسخين الأطعمة بدلا من الفرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالاعتماد على الميكروويف فى تسخين الأطعمة بالمنازل بدﻻ من الاعتماد على الفرن الكهربائى، لمساعدة ربات المنازل فى خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

وأوضح الجهاز، أن تقييم أى جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين هما سحب الجهاز من الوات و عدد ساعات تشغيل الجهاز، وهناك مميزات عديدة للميكرويف تساعدك فى خفض قيمة الفاتورة وهى كالاتي:

1- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات و حتى 1700 وات أى أنه يسحب من 1 كيلو وات و حتى 1.7 كيلو وات و هى قدرة سحب متوسطة بين الاجهزة فلا تعتبر عالية مثل الافران الكهربائية ولا هى قليلة السحب.

2- يتميز الميكروويف ان فترة استخدامه دقائق قليلة و التسخين فيه يتم بسرعة مما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة و عمليا السحب و الاستهلاك من الكهرباء سيكون قليل.