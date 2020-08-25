شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "الكهرباء" تتلقى 570ألف طلب لتحويل الممارسة إلى عدادات كودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الروسية الجديدة.. صور رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير المزلقانات والطرق الداخلية بالمحافظات أمين منظمة السياحة العالمية: أحلى فنجان قهوة شربته فى حياتى بالأهرامات.. صور خالد العنانى يصطحب أمين عام منظمة السياحة العالمية فى جولة بالأهرامات "القومية للأنفاق" تعلن فوز شركة فرنسية بتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا الزراعة: مشروع البتلو ساهم فى توفير اللحوم بسعر عادل "الري" تطرح 383 عملية تبطين ترع بطول 2900 كم لتوفير 5 مليارات متر مياه سنويا القوى العاملة: تعيين 166 شاباً وصرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج وزير التعليم يعتمد جدول الثانوية العامة للبعثة التعليمية فى السودان Advertisements "الصحة": إجراء 457 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين اليوم البيئة: حملة تفتيشية على منطقة الفواخير بكفر الشيخ لمجابهة نوبات تلوث الهواء "الكهرباء" تتلقى 570 ألف طلب للتحويل من نظام الممارسة إلى عدادات كودية تنسيق 2020.. 137 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى للعام 2020/2021 أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على مرور أكبر السفن.. وننتظر 6 حاويات عملاقة "حماية المستهلك" يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب وزير الأوقاف يوجه بالالتزام بموضوع خطبة الجمعة ويؤكد: مدتها 10 دقائق فقط وزارة البيئة توضح حقيقة زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. "الكهرباء" تتلقى 570ألف طلب لتحويل الممارسة إلى عدادات كودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.