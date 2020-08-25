شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعقد دورة حول مواجهة العنف والتنمر لمستفيدى تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، تنفيذ الدورة الثانية من تدريب التربية الأسرية الإيجابية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

يهدف التدريب إلى تقديم الأساليب التربوية الحديثة و الإيجابية التى تبعد تماما عن العنف و التنمر، كما يستهدف التدريب إعداد كوادر من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالجمعيات الأهلية لنقل محتوى التربية الأسرية الإيجابية إلى الأسر المستفيدة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعى ومن ضمنها الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة .

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وتوجه هذه الدورة إلى الرائدات الريفيات ومسئولى المرأة بمحافظة الشرقية بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة .

جدير بالذكر أن التدريب يتم فى إطار اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أشادت بالدور الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرامج المتميزة التى تنفذها، ووصفتها بأنها استثمار حقيقى فى البشر، وخلق ثروة بشرية تستفيد بها الدولة المصرية فى كافة المواقع.