شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب»: ترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وتأهيله كمتحف عالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين، أعقبه جولة تفقدية داخل مشروع متحف قناة السويس الذي تنفذه الشركة حيث رافقهما خلال الجولة المهندس محمد الحسيني، عضو المجلس التنفيذي لشركة المقاولون العرب، والمهندسة مفيدة علام، استشاري طرق الشركة، والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس أشرف غنيم مدير فرع سيناء.

وقالت شركة المقاولون العرب إن مشروع المتحف عبارة عن أعمال انشائية وترميم لأول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869وتأهليه ليكون متحف عالمي يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة.

ويشمل المشروع إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف، وعمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس، ويشغل المتحف مساحة 10 ألاف متر مسطح تمثل مساحة المباني المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف الذي يضم مبناه 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 عمود خشبي.