شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «القومي للإعاقة» والاتحاد الأوروبي لنشر الوعي المجتمعي والتدريب والتأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر لمؤسسة هانس زايدل الألمانية على جهودها في إصدار المطبوعات الأخيرة التي ساهمت في نشر الوعي لدى جموع المجتمع بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

وقال «مرعي» إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا لأول مرة مع الاتحاد الأوروبي لنشر الوعي المجتمعي وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأن المجلس يتعاون حالياً مع الجايكا اليابانية في تدريب عدد من العاملين بالمجلس على تحويل النصوص المقروءة إلى مسموعة لإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.