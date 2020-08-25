شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع وضعف المياه عن 13 منطقة في القاهرة الخميس (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، انقطاع المياه بعدد من المناطق بالمحافظة، لقيامها بأعمال صيانة بمحطة مياه مسطرد بخط مياه قطر 1500مم، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح الخميس المقبل، وحتى الساعة 5 مساءً نفس اليوم.

وأوضحت الشركة أن هذه المناطق هي: منطقة النعام، وألف مسكن وشارع سليم ومتفرعاته وإبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته وأحمد عصمت ومتفرعاته والزهراء ومتفرعاته وشارع 6 أكتوبر وأحمد عرابي ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته وشارع جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر ومنطقة عرب الجسر، وضعفها عن مناطق الشيراتون والكلية الحربية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت الشركة سيارة مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.