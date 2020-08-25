شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لدعم الوحدات ذات الطابع الخاص في جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة رندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الثلاثاء، ورشة العمل الأولى لمديري الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

حاضر في الورشة، الدكتور سيد شريف المدرس بكلية التجارة والمراجع على جميع الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع، وبحضور حازم أمين مدير عام الحسابات الخاصة بالجامعة، ومديري الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

وقالت «مصطفى»، إن الورشة تهدف إلى التعرف على معوقات الأداء للوحدات الخاصة من أجل وضع حلول للمشكلات بها ودعم أداء الوحدات المتعثرة لتعظيم الاستفادة منها من أجل أن تقوم هذه الوحدات بدورها في خدمة المجتمع والجامعة، مشيرة إلى أهمية العمل الجماعي وتقليل الاستخدام الورقي في العمل داخل هذه الوحدات مما يحقق اعلى اداء في هذه الوحدات.