شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يلتقي الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، بالفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ من الجولة الأولى بالمحافظة، وعددهم 10 فائزين، بينهم سيدة و9 رجال.

وقدم المحافظ التهنئة للنواب الفائزين بثقة الناخبين، وأكد لهم على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة أبناء المحافظة.

وتعهد المحافظ باستمرار فتح مكتبه، وتلقي أي اتصالات لحل مشكلات المواطنين، وعقد لقاء خدمة المواطنين لشكل منتظم.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، حسمت من الجولة الأولى حصول 5 مرشحين على أكثر من 50%، وفوز القائمة بنسبة تجاوزت 90% من عدد الأصوات الصحيحة، حيث تنافس على 5 مقاعد فردية 27 مرشحًا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا.