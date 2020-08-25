شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 18 من قيادات الزراعة والتموين في الشرقية لأدائهم المتميز خلال حصاد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 18 من قيادات مديريتي الزراعة والتموين بمنحهم شهادات تقدير، لأدائهم المتميز خلال موسم حصاد القمح لهذا العام، وحصول محافظة الشرقية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد القمح، رغم ما تعرضت له البلاد خلال تلك الفترة من جائحه كورونا، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي للفيروس للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بتلك المنظومة.

كما قام المحافظ بتكريم 19 آخرين من أطباء التفتيش على اللحوم ومديري المجازر المتميزين بمديرية الطب البيطري، لمجهوداتهم خلال إجازه عيد الأضحي المبارك في مجال التفتيش على اللحوم والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر المعتمدة، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وشوادر اللحوم ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم، لتقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأكد أن «المحافظة تسعي دائما إلى أن تتصدر المشهد في تنفيذ كافة الفاعليات التي تشهدها البلاد، وتحقيق مراكز متقدمة نتيجة التعاون والتنسيق بين أعضاء الجهاز التنفيذي».

ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم، ومنحهم شهادات تقدير تقديرا وتكريم لجهودهم خلال فترة عملهم أثناء موسم حصاد القمح، وخلال إجازه عيد الأضحي المبارك، مؤكدين مواصلة العمل بجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.