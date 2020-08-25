شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزي سكرتيره القمص أنجيلوس في نياحة نجله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، التعزية للأب القمص أنجيلوس إسحق، سكرتير قداسته، في نياحة نجله الشماس كيرلس، بعد صراعٍ طويل مع المرض، وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة القديس مار مرقس، ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

كان قداسة البابا استقبل، الثلاثاء، الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات.

وبحث قداسته خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، من بينها الاقتراحات المقدمة من بعض أحبار الكنيسة، بخصوص موعد الانعقاد المقبل للمجمع المقدس، والإعداد للسيامات الأسقفية، إلى جانب عدة موضوعات أخرى تخص ترتيبات الخدمة في الفترة المقبلة.