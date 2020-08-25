شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة»: تطوير موقعنا الإلكتروني نقطة جديدة في عالم التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يسعى خلال الفترة الحالية إلى إطلاق موقعه الإلكتروني في ثوبه الجديد، والذي يعد بمثابة نقطة جديدة في عالم التحول الرقمي للدولة وللأشخاص ذوي الإعاقة.

كان الدكتور أشرف مرعي استعرض، الثلاثاء، أهم الجهود التي قام بها المجلس خلال النصف الأول من عام 2020؛ وآليات التعامل مع جائحة كورونا؛ والتوعية التي قام بها المجلس فيما يخص الإجراءات الإحترازية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأشار في مؤتمر صحفي مصغر بمقر المجلس بسراي القبة، إلى أن المجلس قام بتطوير آلية مكتب شكاوى المواطنين وكذلك تخصيص خط ساخن للمجلس برقم 16736 للرد على كل استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

وتناول المشرف العام على المجلس خلال المؤتمر الحديث عن الكتيبات التي صدرت مؤخرًا بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية وتحمل عنوان «الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة» في إطار خطة مصر 2030، وكيف استعرض كل كتيب أحد أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة به والمرجو تحقيقها حتى عام 2030، وكذلك اوضاع الأشخاص ذوى الإعاقة بالنسبة لكل هدف وفقا لتقرير الأمم المتحدة عن الإعاقة والتنمية 2018.

وقال المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال المؤتمر الصحفي، إنه في إطار التوعية العامة أصدر المجلس دليل مبسط يحمل عدد من التساؤلات والإجابات بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؛ وذلك لتبسيط مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 وتوضيحها في شكل يسهل على ذوى الإعاقة معرفة حقوقهم وييسر على المتعاملين معهم معرفة ما يخصهم.

وتطرق حديث المشرف العام عن المجلس عن خطة توثيق تاريخ المجلس وإنشاؤه في إصدار تذكاري وكذا ملامح خطط المجلس المستقبلية والمتعلقة بتدريب عدد كبير على التوعية بحقوقهم السياسية وآليات متابعة الإنتخابات في المرحلة المقبلة.

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