شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توقع بروتوكولًا مع «أورانچ» لإطلاق منصة رقمية للدروس الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة «أورانج مصر»، لتقديم خدمات الاستضافة وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة، لمدة ثلاث سنوات، تتيح للطلاب الوصول إلى محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة ويسر، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورانج مصر.

ويتضمن الاتفاق أن تتولى وزارة التربية والتعليم تطوير منصة تعليمية لعرض محتوى تعليمي للطلاب، تنتجه الوزارة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة المتعلقة بالاستضافة والبنية الأساسية اللازمة لإطلاق المنصة، وتوفير المحتوى الرقمي المزمع إتاحته على المنصة وذلك بما يتفق مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها في هذا الشأن، وتتولى «أورانچ» بالتنسيق مع الوزارة تزويد المنصة بكافة التقنيات الحديثة اللازمة لاستضافة المحتوى من خلال مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام «أورانچ كاش» كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة عبر الهواتف الذكية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بدائل لأبنائنا الطلاب للتعليم عن بعد، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية أزمة كورونا والتي شهدت إطلاق أكثر من مكتبة رقمية (https://study.ekb.eg) ومنصة لبث الدروس التعليمية لأبنائنا الطلاب (https://stream.moe.gov.eg)، كما أطلقت الوزارة منصة لبث المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة لمختلف المواد https://www.thanaweya.net

وأضاف «شوقي» أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، فضلاً عن اتباع الوزارة لسياسات جديدة تعتمد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورانچ مصر، عن امتنانه لثقة وزارة التربية والتعليم في اورنچ مصر لإتمام هذه المهمة المحورية في تاريخ قطاع التعليم بمصر، وأضاف: «يمثل اختيار أورانچ مصر من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا المشروع الرقمي الهام، شهادة ثقة كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية التي عملت الشركة على تطويرها خلال السنوات الماضية تمهيدا لدعم خطط الدولة في التحول الرقمي».

وتابع: «إن أورانچ مصر تقدم عددًا هائلاً من الخدمات التقنية المتقدمة وعلى رأسها الخدمات السحابية اعتمادًا على ما تملكه من بنية تحتية ذكية وخبرات عالمية في تنفيذ مشاريع مختلفة ومتعددة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية».

ويمثل التعاون بين الطرفين خطوة عملاقة على طريق تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم للاتجاه نحو التعليم الإلكتروني بما يتفق بدوره مع سياسات الدولة التي نجحت خلال الفترة الماضية في تبني التقنيات الحديثة وإلحاقها بأنظمة التعليم داخل مصر.

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حضر توقيع البروتوكول من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للشؤون المالية والإدارية، محسن عبدالعزيز المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومن شركة «أورنج مصر» المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والإعلان، رانيا غريب نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون القانونية، هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، مختار عمر رئيس قطاع المبيعات، هالة عبدالودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية، محمد الغول مدير إدارة تسويق خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.