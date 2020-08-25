شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدخل نائبة محافظ القليوبية.. توصيل الصرف الصحي لـ40 منزلًا على ترعة «الشوكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، توصيل أعمال الصرف الصحى لأهالى قرية كفر سندنهور التابعة لمركز ومدينة بنها، على خلفية شكوى تقدم بها الأهالى في القرية.

حيث قام أهالى القرية المقيمون في «40 منزلا» على طريق ترعة الشوكة بتقديم شكوى لنائبة المحافظ بخصوص توصيل الصرف الصحى، وقامت «ريان» بزيارة القرية والاجتماع مع ممثلين عن الأهالى بمقر الوحدة المحلية القروية وبحث المشكلة على أرض الواقع ووعدتهم بسرعة حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وعلى الفور، خاطبت «ريان»، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بضرورة فحص المشكلة وإدراج المنطقة في أقرب خطة صرف صحي.

وبعد انتهاء الإجراءات القانونية والشروع في البدء بتوصيل الصرف الصحى للمواطنين، قامت إيمان ريان بتفقد الأعمال وتقديم الشكر للأهالى على تعاونهم وتفهمهم للأمر ومساعدة الشركة في أعمال التوصيل بحضور غالية عبدالقادر، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بسندنهور.

وقدم الاهالى الشكر لنائبة المحافظ على سرعة الاستجابة والتواصل من أجل حل المشكلة وتوصيل الصرف الصحى للأهالى.

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توصيل الصرف الصحى لـ 40 منزلا على ترعة الشوكه

توصيل الصرف الصحى لـ 40 منزلا على ترعة الشوكه

توصيل الصرف الصحى لـ 40 منزلا على ترعة الشوكه

توصيل الصرف الصحى لـ 40 منزلا على ترعة الشوكه