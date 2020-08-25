شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: افتتاح 16 مشروع صرف صحي بالعيد القومي بتكلفة مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه من المقرر افتتاح 16 مشروع في قطاع الصرف الصحي بقرى مراكز«فاقوس- الحسينية- ههيا- أبوكبير» بتكلفة مليار جنيه، وذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي والموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الشرقية في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

وقال محافظ الشرقية، إنه جاري تنفيذ 94 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية أنه جار الإنتهاء من مشروع رصف وتوسعة الطريق الدائري بمنيا القمح، والذي يبلغ طوله 2.650 كم لكل اتجاه ويبلغ عرضه 9.8 متر لكل حارة مرورية بتكلفة 20 مليون جنية، مؤكدا أن المحافظة استطاعت الحصول على اعتمادات مالية إضافية لتنفيذ خطط الرصف وتوسعة الطرق، وذلك بعد الانتهاء من توصيل مشروع الغاز الطبيعي للمنازل.

وأضاف المحافظ أتابع بنفسي معدلات تنفيذ توصيل مشروع الغاز الطبيعي، والتواصل مع الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات أمام الشركة المنفذة للمشروع، لدفع عجلة العمل بهذا المشروع الحيوي والهام، والبدء فورا ًفي أعمال الرصف وتوسعة الشوارع وخلق محاور مرورية جديدة، لتخفيف حدة الزحام داخل المدن ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأشار «غراب»، أنه جاري إنشاء برج إداري، ومول تجاري متعدد الطوابق، وجراج بميدان التحرير بتكلفة 55 مليون جنية، لتنمية موارد صندوق المحافظة، في اطار الإهتمام بتطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع أوضح محافظ الشرقية، أنه أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتفعيل دور موظفي قسم الإشغالات والتعاون مع اللجنة المشكلة لتحصيل الرسوم المقررة قانونا على تشوينات مواد البناء، وقطع غيار السيارات والإعلانات لتعظيم موارد المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه لن يسمح لأي مسؤول تنفيذي بتسهيل الإستيلاء على المال العام، ويقوم بإحالة وقائع الفساد المالي والإداري للنيابة العامة.

ولإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي أعلن محافظ الشرقية، أنه تم تكثيف الحملات المرورية لضبط التكاتك المخالفة وغير الملتزم أصحابها بخطوط السير الممنوحة لها، مشيرا إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم ضبط ما يقارب من 218 توكتوك، وتم ايداعهم بحاضنة التكاتك بمنيا القمح.

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ثمن المحافظ التعاون المشترك ما بين المحافظة والجامعة للارتقاء بمستوى، الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي وشؤون البيئه وخدمة المجتمع والمجالات الأخرى المتعددة، مؤكداً على الدور الراقي للجامعة بإعتبارها محرابا للعلم وبيتا للخبرة، والداعم الرئيسي لخطط التنمية التي تنفذها المحافظة في جميع القطاعات.

ومن جانبه أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بمجهودات محافظ الشرقية المستمرة لإنجاز العديد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة، مؤكداً أن الجامعة ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.