شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تتلقى 55 شكوى ورقية وإلكترونية.. والشوربجي: نتعامل معها بجدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشكاوى بالهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول بكامل أعضائها بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الهيئة على ضرورة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للهيئة والتعامل معها بكل جدية، بما يخدم المصلحة العامة للصحافة القومية.

ومن جانبه، قال وليد عبدالعزيز، رئيس لجنة الشكاوى، إن الهيئة تلقت حتى الآن 27 شكوى ورقية و28 إلكترونية، وتم حل أكثر من 50% منها، وجارٍ بحث الشكاوى الأخرى.

وأكد أنه سيتم وضع ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى لسرعة وصولها إلى الهيئة والتحقق منها، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة.

حضر الاجتماع أسامة أبوباشا، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وكل من محمد عبدالله ومحسن الميري، عضوي اللجنة.

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