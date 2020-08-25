شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 166 شابًا بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الثلاثاء، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج 166 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف 4 ملايين و78 ألفًا و29 جنيهًا لـ4318 عاملا، منها مِنح دورية للعمالة غير المنتظمة بلغت 3 ملايين و659 ألف جنيه لـ3751 عاملا من المسجلين بالوحدة، بالإضافة إلى صرف 213 ألف جنيه الرعاية الاجتماعية لـ198 عاملا، منها 109 آلاف جنيه مِنَح مواليد لـ54 عاملا، و51 ألف جنيه لـ17 عاملا منحة زواج، و35 ألف جنيه منحة وفاة لـ18 عاملا.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، في تقرير للوزير عما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أنه تم صرف مِنح رعاية صحية لـ369 عاملا، بإجمالي 29 ألفًا و206 جنيهات، فضلاً عن تسجيل 573 عاملًا غير منتظم جديد بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، تابعت المديرية التفتيش على 725 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير 17 محضر إقامة منشأة دون ترخيص، و29 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ101 منشأة أخرى لإزالة المخالفات.