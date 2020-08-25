شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف برنامج «كل يوم» على قناة ON بسبب «خطة تطوير» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الاعلامية ان مجلس ادارة المجموعة، برئاسة تامر مرسي قد وافق على خطة التطوير للبرنامج الحواري الرئيسي، في قناة اون، والتي قام بعرضها البرت شفيق رئيس القناة.
و اكد صالح ان برنامج «كل يوم» والذي استمر على مدي اربع سنوات سيتوقف خلال الايام القادمة. واضاف انه تجري عمليات تحديث في الاستديوهات والديكورات استعدادا لبرنامج مميز جديد وسيتم اعلان التفاصيل بمجرد الانتهاء من استكمالها.
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